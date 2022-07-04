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Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

6 Haziran'da ilk kafilenin kutsal topraklara hareketi ile başlayan hac yolculuğu, bugün Mekke'ye gelen kafile ile sona erdi- Türkiye'den yola çıkan 37 bin 770 hacı adayının kutsal topraklara gelişleri tamamlandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Temmuz 2022 13:33
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Türkiye'den ilk kafilenin 6 Haziran'da yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunda bugün son kafile Mekke'ye ulaştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bağlı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla 37 bin 770 hacı adayı kutsal topraklar için yola çıktı.

Hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı da Mekke'ye ulaşmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Medine'deki hacıların da Mekke'ye intikalinin sağlanmasıyla Türkiye'den gelen tüm kafilenin kutsal topraklara gelişi tamamlandı.

Tüm hacı adaylarının bir araya gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı Mekke'de, hacı adayları Kabe ziyaretlerini sürdürüyor. Hacı adayları kutsal topraklardaki günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

- Kovid-19 kısıtlaması

Kovid-19 şartlarının hafiflemesiyle, 2020 ve 2021'de yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan makamları, bu yıl 65 yaş altında 1 milyon hacı adayını kabul edeceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda Türkiye'ye 37 bin 770 kontenjan verilmişti.

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