Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

7 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de Erciyes Üniversitesi tarafından birçoğu öğretim üyesi düzeyinde olmak üzere toplam 85 öğretim elemanı kadro ilanı verildi.

İlgili üniversite tarafından Veterinerlik Fakültesi Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalında ilan edilen Uygulamalı Birim statüsündeki Öğretim Görevlisi kadrosunda, "Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Veteriner Parazitoloji Alanında Epidemiyolojik ve Moleküler Çalışmalar Yapmış Olmak ve Bunları Belgelendirmek." şartı aranmaktadır.



Öğretim görevlisi alım şartlarını düzenleyen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında BELİRLİ BİR ADAYI TANIMLAYAN ÖZEL ŞARTLAR koyamazlar." şartı yer almaktadır.

Özellikle, yönetmeliğin bu açık hükmünü tanımayan bazı üniversiteler öğretim görevlisi alımlarında adayı tanımlayan şartlara yer vermek suretiyle rekabeti tamamen yok etmektedir. Nitekim, başvuru sonuçlarının bitmesini beklediğimiz yukarıda yer verilen öğretim görevlisi alımının ön değerlendirme listeleri de bunun tescillenmesinin belgesidir.



Veterinerlik Fakültesi Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosuna ilanda yer alan adrese teslim şarttan dolayı 5 Temmuz 2022 günü yapılacak olan sınava yalnızca bir kişi girecektir.



Ülkemizde yüzlerce Veterinerlik Fakültesinden mezun olmuş, hatta bu alanda lisansüstü eğitimine devam eden nitelikli kişiler varken, köklü bir üniversitemiz tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunun sınavına yalnızca bir kişinin başvurabilmesi düşündürücü olduğu kadar sorgulanması ve hatta denetlenmesi gereken bir durumdur.