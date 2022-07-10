Usule aykırı kurulan jüri Ombudsmandan döndü

Başvuruya konu olayda, bir yükseköğretim kurumu tarafından yapılan Öğretim Görevlisi sınavına giren aday Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü için ilan edilen kadroda alanında uzman jüri üyesi bulunmadığı gerekçesiyle sınavın bağımsız başka bir komisyon tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekçesiyle Kamu Denetçiliğine başvuruda bulunmuştur.

İlgili üniversite belirlenen jüri üyelerinin alanında uzman olduğunu ifade etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından incelenen başvuruda özetle; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 9 uncu maddesi uyarınca ilgili maddede alım yapılacak kadro ile ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı olmaması halinde ilgili bölüm başkanının sınav jüri üyeleri arasında gösterilmesi hususunun açıkça belirtildiği, Üniversite tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin tetkikinde ilgili Bölüm Başkanının sınav jürisinin asıl üyeleri arasında bulunmadığının anlaşıldığı, bu çerçevede usulüne uygun oluşturulmamış bir sınav jürisi tarafından yapılan sınav değerlendirmelerinin hem idari yargılama usulüne hem de mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden idare tarafından tesis edilen işlemin kamu yararına müteallik olmadığı ve sınav sonuçlarını etkilediği bu yönüyle de hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılarak sınavın iptali TAVSİYE edilmiştir.

