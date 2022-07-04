Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada köy muhtarı ile 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada aralarında köy muhtarının da bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Temmuz 2022 15:26
İlçede kurulan pazarda karşılaşan ve Kunduzağılı köyünde yaşayan husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini bıçak ve satırla yaraladı.
Yaralanan köy muhtarı Erol A, Fatih A. ve Erdoğan A. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, Ertuğrul Ç. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız