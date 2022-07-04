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CHP'li Öztrak'tan Menderes Belediyesine operasyon açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bahsedilen soruşturma ve iddialar AK Parti'li önceki dönem Belediye Başkanı zamanında başlayan araç ve temizlik ihaleleri ile ilgili bir soruşturma. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında önceki dönem AK Parti'li Belediye Başkanı'nın ve Başkan Yardımcısı'nın akrabaları da var, bunun duyumunu aldım. Şeriatın kestiği parmak acımaz yargının kararını hep beraber bekleyeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Temmuz 2022 18:01
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CHP'li Öztrak'tan Menderes Belediyesine operasyon açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki farkın 60 puan olduğunu belirterek, "Bu inanılmaz bir rekor. Böyle bir makası daha önce hiç görmedik." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı devam ederken açıklamada bulunan Öztrak, enflasyonun en büyük halk düşmanı olduğunu, vatandaşın cebini, mutfaktaki tenceresini boşalttığını söyledi.

Enflasyonun sadece dört ayda neredeyse ikiye katlandığını savunan Öztrak, TÜİK'in hükümetin talimatıyla, enflasyonu düşük göstermek için elinden geleni yaptığını, verileri saklayıp, delil kararttığını iddia etti.

Enflasyonun yıl başından bu yana ülkede uzun süredir görülmemiş bir hızda arttığını, bugün de haziran ayı enflasyon verilerinin açıklandığını belirten Faik Öztrak, "TÜİK'in ağır makyajlı rakamlarıyla, tüketici enflasyonu yüzde 79, üretici enflasyonu yüzde 138 oldu. Enflasyon Araştırma Grubuna (ENAG) göre ise 12 aylık enflasyon yüzde 176. TÜİK'in üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 60 puan. Bu inanılmaz bir rekor. Böyle bir makası daha önce hiç görmedik. Yine Tüketici Enflasyonu, 1998 Eylül ayından bu yana Üretici Enflasyonu ise 1995 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyona yönelik açıklamalarını eleştiren Öztrak, "Baz, maz diyerek saçmalayıp durmayın. Bu işi beceremediniz. Elinize, yüzünüze bulaştırdınız. Kabul edin. İşi ehline teslim etmek için milletin önüne sandığı derhal getirin." ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyon dönemlerinde, emeğin milli gelirden aldığı payın düştüğünü, sermayenin payının arttığını aktaran Öztrak, "Bugün Türkiye'de olan tam da budur. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla, bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 42,4. Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 47,6. Ulaştırma fiyatlarındaki artış yüzde 58,3. Elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki artış yüzde 72. Ama asgari ücrete yapılan ara zam, yüzde 29,3. Güya adında adalet olan bir partinin, adaleti işte bu." değerlendirmesini yaptı.

Net asgari ücrete yapılan zammın, açıklandığı gibi yüzde 25 ya da yüzde 30 değil, yüzde 29,3 olduğunu savunan Öztrak, artışın ilk altı aydaki enflasyonun 13 puan altında kaldığını söyledi.

Öztrak, "Zamlı asgari ücret şu haliyle mevcut açlık sınırının 891 lira altında. Önümüzde koskoca bir altı ay daha var. Emekçiye, işçiye bu yapılan hak mıdır, reva mıdır?" dedi. Faik Öztrak, TÜİK'in "makyajlı enflasyonu"yla işçinin alın terinin gasp edildiğini, milyonlarca memur ve emeklinin kul hakkının yendiğini öne sürdü.

- "Ülkeyi adım adım kumanda ekonomisine çeviriyorlar"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, Bursa'ya giderken pilotun rahatsızlandığını ve helikopterin Bilecik'e zorunlu iniş yaptığını ifade eden Öztrak, Yıldırım'ı taşıyan helikopterin Cumhurbaşkanlığı helikopteri olduğunun fotoğraflardan görüldüğünü savundu. "Binali Yıldırım bu helikopteri nasıl ve hangi hakla kullanabiliyor?" sorusunu yönelten Faik Öztrak, "Onların partisi de bizim gibi Hazine yardımı almıyor mu? Alıyor. Biz uçak ve helikopter paralarını kendimiz verip kiralıyoruz da AK Parti Genel Başkanvekili, Cumhurbaşkanlığının helikopterine bedavadan nasıl kuruluyor? Adalet bunun neresinde?" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası kasasında kendine ait tek sent olmadığını savunarak, 24 Haziran itibarıyla SWAP'lar ayıklanırsa Merkez Bankasının döviz kasasının 54 milyar 566 milyon dolar açık verdiğini ileri sürdü.

Bu nedenle ihracatçının döviz gelirlerinin yüzde 40'ına el koyulduğunu, şirketlerin elindeki dövizlere BDDK zoruyla el koymaya kalkıldığını iddia eden Öztrak, "İşte bugün de Merkez Bankası bir karar aldı. Bankaların açık piyasa işlemleri, SWAP ve diğer para piyasası işlemleri için kullandığı DİBS'ler için teminat blokajını yüzde 50'ye yükselttiler. Döviz bulamayınca BDDK'ya düzenleme yaptır. Hazine kağıdı satamayınca Merkez Bankasını kullan. Ülkeyi adım adım kumanda ekonomisine çeviriyorlar." ifadesini kullandı.

Hükümetin Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması işlemlerine hız verdiğini de söyleyen Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının merkezinin Ankara olduğunu, bunun Merkez Bankası Kanunu'nda açıkça düzenlendiğini belirtti. Öztrak, iş başına geldiklerinde Merkez Bankasının Ankara'ya döneceğini kaydetti.

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- "Verilen sözlerin takipçisi olacağız"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

NATO Zirvesi'nde, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin değerlendirmesi sorulan Öztrak, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasından ve NATO'nun genişlemesinden yanayız. Ancak mevcut ve müstakbel müttefiklerimizden de Türkiye'nin terörle mücadele hassasiyetine saygı göstermelerini bekliyoruz. Bu süreçte Erdoğan belki vermiş olduğu sözleri, milletimize vermiş olduğu vaatleri unutabilir ama biz verilen sözlerin takipçisi olacağız." dedi.

"CHP'li Menderes Belediyesinde 10 milyon liralık yolsuzluk iddiası var. Son durumla ilgili bilgi alabilir miyiz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Bahsedilen soruşturma ve iddialar AK Parti'li önceki dönem Belediye Başkanı zamanında başlayan araç ve temizlik ihaleleri ile ilgili bir soruşturma. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında önceki dönem AK Parti'li Belediye Başkanı'nın ve Başkan Yardımcısı'nın akrabaları da var, bunun duyumunu aldım. Şeriatın kestiği parmak acımaz yargının kararını hep beraber bekleyeceğiz."

Faik Öztrak, "HDP kongresinde terör örgütü lehine atılan sloganlar tepkilere neden oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir?" sorusu üzerine, "Terör örgütü elebaşının övülmesi konusunda Başsavcılığın soruşturma açması tabii ki görevinin gereğidir." diye konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine demeç verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde kendisinin görevden alınabileceğini söyledi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Öztrak, "Erdoğan bir seçim daha kazamayacağına göre, böyle bir endişeye mahal de yoktur. İstanbul Belediye Başkanı'mız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir." yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Öztrak, "AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Dodurga seçim sonuçlarının 2023'ün işaret fişeği olduğunu söyledi. 'İlk turda Cumhurbaşkanı'mızın Cumhurbaşkanı olacağının en güzel işaretidir' dedi. Dodurga seçim sonuçlarını nasıl yorumlarsınız?" sorusuna karşılık, "Dodurga, Çankırı'mızın şirin beldesidir. Eğer AK Parti bu seçim sonuçlarının Tayyip Erdoğan aday olduğunda da alınacağına inanıyorsa ne bekliyorlar sandığı hemen getirsinler." dedi.

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