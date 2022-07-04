Komşuya 'horoz ötme' cezası
Düzce'de Mücella Ulcay'a, evinin önünde beslediği horozun ötmesinden rahatsız olan komşuları şikayetçi olunca zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında 392 TL ceza kesildi.
Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Mücella Ulcay, pandemi döneminde kısıtlamalar
nedeniyle dışarı çıkamayan 90 yaşındaki babası için 3 tavuk ve 1 horoz alıp
müstakil evlerinin bahçesinde bakmaya başladı. Sabahları öten horozdan rahatsız
olan komşuları önce polise, sonra da belediyeye şikayette bulundu. Eve gelen
polisler, 'şikayete değer bir konu yok' diye ayrıldı, zabıta ekipleri ise horozun
kesilmesini ya da başka bir yere verilmesini istedi. Ulcay, zabıtanın isteğine
karşı çıktı ve horoza bakmaya devam etti. Bunun üzerine Ulcay'a, Düzce Belediyesi
İl Encümen Kurulu kararıyla, 'Evinin bahçesinde tavuk, horoz baktığı, gürültüsü
ve kokusuyla çevreye rahatsızlık verdiği, hayvanların bakıldığı yerin uygun
olmaması' gerekçesiyle Kabahatler Kanunu gereği 392 lira ceza uygulandı.
CEZAYA İTİRAZ ETTİ
Cezaya itiraz ettiğini söyleyen Mücella Ulcay, "Pandemi döneminde babamın
canı sıkılıyordu. Malum 65 yaş üstü sokağa çıkamıyordu. Babam 90 yaşında. Tavuk
bakıyordu. Folluktan her gün 1 yumurta alıyordu. 1 tane de horoz vardı. Sabahları
doğal olarak horoz ötüyor. Horozun ötüşünden rahatsız olmuşlar. Önce emniyetten
birileri geldi. Şikayete konu olacak bir durum yok diyerek gittiler. Tekrar
şikayet etmişler. Zabıta geldi. Tavuklar dursun, horozu kesin ya da başkasına
verin dediler. Burası benim özel mülküm dedim.
'Horozu yollarsanız biz işlem yapmayacağız' dediler. 'Ben büyüttüğüm, benim
elimden yem yiyen 1 hayvanı öldürebilir miyim?' dedim. 'Siz benden resmen cinayet
işlememi istiyorsunuz, ben bunu yapmam' dedim. 'O zaman ceza yazarız' dediler.
'İstediğinizi yazın' dedim. 'Buyurun gidin' dedim. 26 Haziran tarihinde belediyeden
tebligat geldi cezayla ilgili olarak. Gürültü ve kokudan dolayı kesilmiş. 1
horozun çıkardığı ses gürültü olabilir mi? Ya da 3-5 tavuğun kokusu koku olabilir
mi? Sabahları tel örgüyle çevrili bahçemde dolaşıyorlar akşamları da kendi yuvalarına
yatıyorlardı. Bu cezaya itiraz ettim. Bana tebligat geldikten 3-5 gün sonra
il encümenine itiraz ettim. Şimdi oradan gelecek olan sonucu bekliyorum"
diye konuştu.
KÖYE GÖNDERDİ
Baktığı horoz ve tavukları 2 ay önce köyde yaşayan yakınlarına gönderdiklerini
söyleyen Ulcay, "Onları köyde dünürümüzün kümesine yolladık. Oradaki ortama
uyum sağlayamamışlar ve ölmüşler" dedi.