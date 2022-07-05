5 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenecek "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR Konferans Salonu'nda, "İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Başkanlığında basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/08.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Büyük Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.45)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/13.35/15.00/16.20)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi ilk toplantısına ve protokol imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak, 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- TCMB, haziran ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı yapacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Ataşelik Binası'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Mekke)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/19.00)

3- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.

(Graz/19.30)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da teklerde çeyrek final maçları başlayacak.

(Londra)