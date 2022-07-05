Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sigortam.net'ten yaz çekilişi
Sponsorlu İçerik
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bakan Bilgin'den sözleşmelilere kadro ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den sözleşmelilere kadro ve EYT açıklaması
Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek
Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek
Yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yılın ilk altı ayında en çok bu otomobiller satıldı
Yılın ilk altı ayında en çok bu otomobiller satıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 2'ye yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 2'ye yükseldi
Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Memur maaşlarına dair katsayı genelgesi yayımlandı
Memur maaşlarına dair katsayı genelgesi yayımlandı
Ankara'daki il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi
Ankara'daki il ve bazı ilçe seçim kurulu başkanları belirlendi
Bakan Koca tepki göstermişti: Sürücülere para cezası uygulandı
Bakan Koca tepki göstermişti: Sürücülere para cezası uygulandı
Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları yapıldı
Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları yapıldı
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Kamu işçileri ek ödemenin ilkini bugün alacak
Ambulans şoförü ile ATT, hastayı bırakıp doktora saldırdı
Ambulans şoförü ile ATT, hastayı bırakıp doktora saldırdı
Bakan Bilgin: Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek
Bakan Bilgin: Bütün kamu çalışanları ücret artışından istifade edecek
Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi
Bakan Nebati kamu çalışanı ve emekli maaşlarındaki artışı değerlendirdi
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Meclise aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak
Meclise aşçı, garson, hizmetli ve memur alınacak
Matematik ve İngilizce yaz okulu programı erişime açıldı
Matematik ve İngilizce yaz okulu programı erişime açıldı
Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi
Ali Yalçın'dan enflasyon farkı sonrası 'seyyanen zam' talebi
Tarkan Zengin: Memur toplamda yüzde 41,68 zam alacak
Tarkan Zengin: Memur toplamda yüzde 41,68 zam alacak
RTÜK üyesi Aselsan'a Genel Müdür Yardımcısı oldu
RTÜK üyesi Aselsan'a Genel Müdür Yardımcısı oldu
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 27 gözaltı
Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 27 gözaltı
LGS tercihleri bugün başlıyor? Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir?
LGS tercihleri bugün başlıyor? Yedi adımda iyi bir lise nasıl seçilir?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı

Asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılmasının ardından birçok sektör zammı fırsat bilerek ürünlerin fiyatını yükseltti. Zam açıklamasının hemen ertesinde herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen temel gıda maddelerinde fiyatlar arttı. Zam öncesi ortalama 10 liraya satılan 1 litrelik süt 15 liraya, litrelik ayçiçeği yağı 34 liradan 40 liraya, 1,5 litrelik su 2,5 liradan 3 liraya yükseldi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 05 Temmuz 2022 07:45
Yazdır
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret zammının ardından perakendeden gayrimenkule kadar birçok sektördeki fırsatçılar harekete geçti. Asgari ücretle çalışan vatandaşların enflasyon karşısındaki kaybını karşılamak için uygulanan ara zammın kaymağını yemek isteyen fırsatçılar, zam açıklamasının hemen ertesinde herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen keyfi bir biçimde fiyat artışını hızlıca ürünlerine yansıttı. Asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltilmesinden sonra birçok üründe fiyatlar fırladı.

MAAŞA DOKUNMADAN KİRALAR ZAMLANDI

1 Temmuz'dan sonra artan fiyatlar sadece çarşı pazarda değil kiralık konutlara da yansıdı. Fırsatçılığın gayrimenkul fiyatlarındaki boyutu satış platformlarında ortaya çıkarken, ev kiraları 2 günde 500 ile 1000 TL arasında yükseldi. İnternette vatandaşların favoriye ekledikleri evlerin fiyatları asgari ücret zammından sonra uçtu. Zam açıklanmadan önce 4 bin 500 TL olan bir evin aylık kirası bir sonraki gün 5 bin TL'ye çıktı. Zam alan asgari ücretli daha maaşına dokunamadan fiyatlar fırlamış oldu.


RAFTAKİ ETİKETLER ŞİŞİRİLDİ

Fırsatçılığın en net şekilde görüldüğü sektörlerden bir diğeri de perakende oldu. Daha önce hükümetin vatandaşı korumak adına uyguladığı KDV indiriminde de gıda fiyatlarını düşürmemekte direnen firmalar, asgari ücret zammının açıklanmasıyla beraber yine fırsatçılık derdine düştü. Raflardaki ürünlerin etiketleri, zam açıklamasının ardından hızlıca değiştirildi. Özellikle temel gıda maddelerinde artış görülürken, zamdan önce ortalama 10 liraya satılan 1 litrelik süt 15 liraya, litrelik ayçiçeği yağı 34 liradan 40 liraya, 1,5 litrelik su 2.5 liradan 3 liraya, zeytinin kilo fiyatı 60 liradan 75 liraya, 15'li yumurta 20 liradan 25 liraya yükseldi.

Bulanık havada vurgun yapıyorlar

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Her zaman olduğu gibi temizlikten gıdaya kadar birçok üründe fiyatlar arttı. Birileri bu bulanık havada vurgun yapıyor" dedi. Aynı fırsatçılığın Rusya ve Ukrayna savaşıyla da yapıldığını vurgulayan Ağaoğlu, "Dünyanın 2 büyük tahıl ülkesinin savaşını izledik yakın zamanda. Fiyatlar savaş başladığında da çok yükselmişti. Aynı fırsatçılığı o zaman da yaptılar" diye konuştu. Fırsatçılığa karşı uygulanan yaptırımların değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Fırsatçılığın cezasının 1-3 yıla çıkarılması konusu Mecliste bekliyor. Bu cezalara paraya çevrilemez ve ertelenemez ibaresi koyulmalı. Böylece kimse stokçuluk yapamaz. Devlet denetiminin sıkılaştırılması lazım. Ayrıca ürünlerin üzerinde alış-satış fiyatı yazmalı" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Parto

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Otomobil fiyatlarında sert yükseliş tüketiciyi ucuz modellere yöneltti
Otomobil fiyatlarında sert yükseliş tüketiciyi ucuz modellere yöneltti
Son iki ayda fasulyede yüzde 38, pirinçte yüzde 33'lük fiyat artışı oldu
Son iki ayda fasulyede yüzde 38, pirinçte yüzde 33'lük fiyat artışı oldu
Fiyatlar yükseldi, vatandaş araç kiralamaya yöneldi
Fiyatlar yükseldi, vatandaş araç kiralamaya yöneldi
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
PTT, elektrikli dağıtım araçları sayısını her geçen gün arttırıyor
PTT, elektrikli dağıtım araçları sayısını her geçen gün arttırıyor

Bu Habere Tepkiniz

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 34.85 oldu.
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.
Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay: Avukatların baro aidatları belediye bütçesinden ödenemez

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediye avukatlarının baro aidatlarının belediye bütçesinden ödenmesini hukuka aykırı bularak kamu zararı çıkartan Daire kararını onadı.
20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.
MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Temmuz Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 eylül 2022
Tuba Büyüküstün şaşırttı!

Tuba Büyüküstün şaşırttı!

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, estetikli ünlülerin kervanına katıldı. İkiz annesi olan Büyüküstün, doğal güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu yüzünde ufak değişimler yaptı.