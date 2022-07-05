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HDP kefil oluyor, PKK bırakıyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin elindeki kamplarda bulunan DEAŞ'lı Kürt kadın ve çocuklar HDP'nin devreye girmesiyle serbest bırakılıp, Türkiye'ye sokuluyor. HDP ile ilgili bilgi sızdırana ise 4 ay hücre cezası veriliyor ve ağır işkence yapılıyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 05 Temmuz 2022 07:58
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HDP kefil oluyor, PKK bırakıyor

Terör örgütü PKK, Suriye'nin El Hol ve Roj kamplarında kalan Kürt kökenli kadın ve çocukları HDP'den kefil getiren olursa serbest bırakıyor. DEAŞ'lı aile mensupları arasında bu durumdan yalnızca Kürt kadın ve çocuklar yararlanabiliyor. Kamplara gelen PKK-PYD temsilcileri 'ayrıcalığın' sadece Türkiye kökenli Kürt kadın ve çocuklar için geçerli olduğunu bu durumdan Türklerin yararlanamayacağını özellikle belirtiyor. Şu ana kadar HDP kefaleti ile 17 DEAŞ'lı kadın ve 32 çocuk kamplardan bırakıldı ve kaçak yollardan Türkiye'ye sokuldu. Konu ile ilgili ulaştığımız Roj ve Hol kampı sakinleri ve serbest bırakılan bir kadın, olayın bir de maddi boyutu olduğunu, Suriye'den önce Irak ardından da Türkiye'ye geçiş için ortalama 2000 ila 3500 dolar maliyetler çıkarıldığını anlattı.

BİLGİ SIZDIRANA 4 AY İŞKENCE

DEAŞ terör örgütü üyesi eşi ile birlikte 2014 yılı Ağustos ayında Suriye'ye geçen Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ümmi Salih isimli kadın sadece Roj kampında halen 70 DEAŞ'lı yakını ailenin yaşadığını anlattı. Eşinin 2017 yılında Rakka'da öldürüldüğünü söyleyen Ümmi Salih, bütün olan biteni kötü bir kabus olarak nitelendiriyor ve 3 yıldır tutuldukları kamplardaki şartların Guantanamoda'dan daha kötü olduğunu belirtiyor. Son dönem kendisi dahil birçok arkadaşı ile özel görüşmeler yapıldığını aktaran Ümmü Salih "PKK-PYD temsilcileri bana ailen ile konuş. Sana HDP'den bir referans bulsunlar. Buradan seni ve çocuklarını bırakalım teklifinde bulundu. Bu teklif sadece bana değil bütün Kürt kadınlara da yapıldı. Konuşulanlardan kesinlikle Türk ailelerin haberi olmaması istendi ve HDP ile ilgili herhangi bir bilgi sızması halinde bizi 4 ay hücre cezası ve ağır işkence yapmakla tehdit ettiler" dedi.

İTİRAF VİDEOSU ÇEKTİRİLİYOR

HDP'nin kefaleti ile El Hol'den 3 çocuğu ile çıkan ve Adıyaman'daki ailesinin yanına yerleşen Safiyye kod isimli bir diğer kadın ise salıverme işleminden önce kendilerine MİT, Türk askeri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhinde ağır ifadelerin yer aldığı bir itiraf videosu çektirildiğini aktardı. Irak'a Sincar üzerinden geçiş yaptıklarını ve birkaç gün dağlarda konakladıklarını anlatan Safiyye "Daha sonra Talabani'ye bağlı istihbarat birimi Zenyari tarafından teslim alındıkları ve Zaho'ya götürülerek kendilerini almaya gelen ailelerine teslim edildiklerini" ifade etti. Türkiye'ye geldikten hemen sonra güvenlik güçlerine giderek bütün olan bitenleri anlattığını vurgulayan Safiyye "PKK kampında bir çocuğumu yetersiz beslenme, kötü şartlar ve sağlık desteğinin olmaması nedeniyle kaybettim" dedi.

HDP'LİLER KAMPI GEZİYOR

Konuştuğumuz PKK idaresindeki mülteci kampının bir başka DEAŞ'lı kadın sakini olan Ümmü Erva'nın anlattıklarına göre ise son 1 yıllık süre zarfında bazı HDP yöneticilerinin kampa uğrayıp PKK-PYD militanlarının Kürt kökenli kadınlarla yaptığı görüşmelere katılmış. Kampa giden HDP'linin kendilerine 'hiçbir Kürt'ün burada olmasına razı değiliz. Hepinizi buradan çıkaracağız' dediğini kaydeden Ümmü Erva, HDP temsilcisi ile kampta yaşadıkları diyaloğu şöyle anlattı: Buraya Kürtler için geldik diyen HDP'li şahsa birçok arkadaşımız tepki göstererek bugüne kadar neredeydiniz? Birçok kadın ve çocuk kötü şartlar nedeniyle öldü. Bazıları yapılan baskınlarla götürüldü ve halen hiç birinden haber alamadık. Hatta intihar edenler oldu. Ayrıca birlikte kaldığımız Türk kadın ve çocukların ne suçu var? Onlara da yardım etmelisiniz. Aksi halde çoğu ölecek dedik. Onun bize cevabı ise bunun siyasi bir durum olduğu ve oradaki Türklere gelecekte farklı bir amaç için ihtiyaç duyulabileceği yönünde oldu.

YILMAZ BİLGEN

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