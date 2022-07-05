8 suç örgütüne 'Nefes Operasyonu': 208 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Nefes Operasyonu'nda, Türkiye genelinde 615 noktaya düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 208 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı yapan ve yasa dışı üretilen bu ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden suç gruplarının tespiti amacıyla çalışmalarını sürdüren KOM birimleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 ayrı suç gurubunu belirledi.

Ağırlıklı olarak 7 ilde faaliyet gösterdikleri belirlenen suç örgütlerinin tedarik ve dağıtım zincirlerini de deşifre eden ekipler, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında suç gruplarının elebaşlarının da yer aldığı 214 şüphelinin yakalanması için Türkiye genelinde 615 noktaya baskın yapıldı.

Operasyonda, şu ana kadar 208 şüpheli gözaltına alınırken, 6 firari zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Depo ve iş yerlerinde 57 milyon 632 bin 160 boş makaron ile sigara üretimi yapan makineler ele geçirildi. Ayrıca, 2 milyon 118 bin 577 doldurulmuş makaron, 3 bin 500 kilo kaçak tütün mamulü, 62 bin 485 kaçak sigara, 1231 kaçak puro, 600 elektronik sigara ve likitleri, 3 bin 999 sahte bandrol ve 28 yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinası ele geçirildi.

Ele geçen malzemelerin sayımlarının devam ettiği bildirildi.

- En kapsamlı ve planlı operasyon

Tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı ile mücadele eden KOM birimlerince bu yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda, 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş makaron ile 290 milyon doldurulmuş makaron, 192 ton tütün mamulü ve 252 bin puro ele geçirildi. Yaklaşık 524 milyon liralık vergi kaybının önlendiği operasyonların ardından KOM birimleri, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılarının tedarik ve dağıtım zincirini de mercek altına aldı.

Grupların, temin ettikleri makine düzenekleri ile imalathaneler kurarak makaron üretimi yaptıkları, bunlara tütün doldurdukları ve 20'li paketler halinde tüketiciye ulaştırmak için son satış noktalarına gönderdikleri saptandı.

Şüphelilerin, yasal ürünlerin üzerindeki bandrolleri sökerek, yasa dışı ürettikleri ürünlere yapıştırıp devleti vergi kaybına uğrattıkları, yasa dışı üretimin yanı sıra tüketime hazır tütün mamullerini de yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirerek satışa sundukları, bu satışları sosyal medya hesapları ve irtibatlı oldukları iş yerleri vasıtasıyla gerçekleştirdikleri belirlendi.

Vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi, yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla düzenlenen Nefes Operasyonu'nun kapsam itibarıyla tütün kaçakçılarına yönelik en kapsamlı ve planlı operasyon olduğu ifade edildi.