Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu tabancayla vurularak öldürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 09:00
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, Ş.I'yı gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız