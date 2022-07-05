TDV: Al bayrağımızın gölgesinde milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldüreceğiz

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Kurban Bayramı'nda gerçekleştirecekleri yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Göğsümüzde gururla taşıdığımız al bayrağımızın gölgesinde vekaletle kurban organizasyonumuz kapsamında milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Yarım asra yakın süredir yardım faaliyetleriyle Türk milletinin iyilik temsilcisi haline geldiklerini belirten İzani Turan, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla önce Türkiye'de sonra gönül coğrafyalarımızdaki ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi bu bayramda da kurban hisselerini ulaştırmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Dini usullere uygun olarak kesilip paketlenen kurban paylarının, üzerinde Türk bayrağının bulunduğu özel olarak hazırlanan kolilere, paketlere konularak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktaran Turan, "Vakfımız görevli ve gönüllüleri, üzerinde Türk bayrağı ve Vakıf logosunun bulunduğu mavi renkli yelekleriyle kurban bağış kolilerinin dağıtımını gerçekleştirecek. Kurban Bayramı'nda Türk milletinin yolunu gözleyen yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine kurban payının yanı sıra ay yıldızlı bayrağımız da hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vakfın 1993'ten bu yana vekaletle kurban kesimini dini esaslara uygun ve güven veren bir yapılanmayla gerçekleştirdiğini vurgulayan Turan, "Dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdurlara milletimizin cömertliğini ulaştıracağız. Böylelikle kurban etinin yanı sıra dünyadaki milyonlarca mağdurun evine Türk bayrağı da girmiş olacak" dedi.

Gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle Türkiye Diyanet Vakfının, ay yıldızlı bayrağımızın en büyük taşıyıcılarından biri olduğunu ifade eden Turan, "Yarım asra yakındır dünyada iyiliğe öncülük eden Vakfımız, Türk bayrağının onurunu, mehabetine ve şerefine yaraşır şekilde temsil edebilmenin mücadelesini veriyor" diye konuştu.

'Yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz'

Hayırseverlerin destekleriyle Vakfın 149 ülkede yardım faaliyetleri sürdürdüğünün bilgisini veren Turan, "Nerede ihtiyaç sahibi insan var, nerede dert var, nerede bir gözyaşı varsa onların vicdan yükünü taşımak üzere Vakfımız oradadır. Yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yardım faaliyetleriyle birlikte yurt dışındaki mazlumların, ülkemize duyduğu muhabbetle ilgili bir anısını paylaşan Turan şunları söyledi: "Fildişi'ne yardım ulaştırmak için yaptığım bir ziyarette mavi yeleğimizdeki Türk bayrağını gören kardeşlerimiz duaya durdu, gelip bize sarıldı. İhtiyaç sahibini gözettiğimiz için görevli ve gönüllülerimiz nereye giderse aynı muhabbetle ve sevgiyle karşılanıyor. Türk bayrağını gören mazlumlar, Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın şiirinde dediği gibi bayrağımızın 'Gölgesine sığınıyor, kızıllığında ısınıyor.

Önceden yurt dışına yardım için gidenler oralardan hep bir şeyler almak için gitmiş. Vakfımız ise bir şeyler almak için değil, sadece ve sadece mazluma, mağdura el uzatmak, gönül köprüleri kurmak, yardım ulaştırmak için gidiyor. Biz Türkiye olarak yardıma gittiğimiz ülkelerin yer altındaki madenlerine göz dikmiyoruz, biz kardeşlerimizin gönlüne girmek için çaba harcıyoruz. Elhamdülillah bu hayırların da karşılığını en güzel şekilde görüyoruz. Allah'a şükür milletimiz de bunun bilincinde, onun için Vakfımızı en güvenli hayır kurumu olarak görüyor.'

Turan, hayırseverlerin, 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış ve mobil bağış uygulamasından kurban bağışında bulunabilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da bağışta bulunabileceğini söyledi. Turan, bayramın birinci günü mesai bitimine kadar 81 ilde bulunan il, ilçe müftülüklerinden Vakfın şubeleri üzerinden kurban bağışının alınacağını da sözlerine ekledi.