Dolar 17 TL sınırında
Güne yükselişle başlayıp 17,00 seviyelerine çıkan dolar günü 16,98 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 18:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,8300
|16,8310
|16,9870
|16,9880
|Avro
|17,5620
|17,5630
|17,4020
|17,4030
|Sterlin
|20,3660
|20,4680
|20,1740
|20,2750
|İsviçre Frangı
|17,4760
|17,5640
|17,4830
|17,5700
|ANKARA
|ABD Doları
|16,8000
|16,8800
|16,9570
|17,0370
|Avro
|17,5220
|17,6020
|17,3620
|17,4420
|Sterlin
|20,3060
|20,5160
|20,1140
|20,3240