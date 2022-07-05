TSE, helal ticaretteki potansiyeli ortaya çıkaracak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) yetkilendirmesiyle helal alanında görev yapacak kişilerin belgelendirilmesinde dünyadaki ilk kuruluş olduklarını belirterek, "Enstitümüz bu akreditasyonla helal ticaretindeki mevcut engellerin azalmasına ve helal ürün ve hizmet ticaretinin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasına vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Şahin yazılı açıklamasında, İslami finans, gıda ürünleri, kozmetik, turizm ve sağlığın olduğu helal pazarın hacminin dünyada 7 trilyon doların üzerinde olduğunu kaydetti.

Bu pazarın hayatın diğer alanlarında artmaya devam edeceğine işaret eden Şahin, "Bizim sertifikasyonda amaçladığımız ve hedeflediğimiz alan ise gıda, yiyecek ve içecek sektörü. Gıda üretiminde de 2 trilyon dolarlık bir pazar olduğu tahminleri yapılıyor. Bu pazarda biz uygunluk değerlendirmesi yaparak dünya çapında yerimizi almaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Şahin, helal belgelendirmenin laboratuvar altyapısında akreditasyonun tamamlandığını belirterek, Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarının HAK tarafından gerçekleştirilen denetimlerini tamamlayarak "Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarların Yeterliliği için Genel Gereklilikler Standardı" kapsamında Türkiye'de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar olduğunu bildirdi.

Bu akreditasyonun İslam İşbirliği Teşkilatı yaklaşımına göre, imalat ve hizmet sağlayan işletmelere uluslararası ticarette kolaylık getireceğine dikkati çeken Şahin, "Helal uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar da deney ve analiz faaliyetleri için referans hizmet noktalarına bu laboratuvarımız sayesinde erişecekler." değerlendirmesinde bulundu.

- "AB ve Afrika'ya açılacağız"

Şahin, HAK'ın yetkilendirmesiyle helal alanında görev yapacak kişilerin belgelendirilmesi noktasında dünyadaki ilk kuruluş olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Helal belgelendirmenin ciddi bir personel altyapısına sahip olma, helalle ilgili belgelendirme yapacak personel yetiştirme ve bunları sürekli geliştirme konularında da çalışıyoruz. Ayrıca bizim kültür ve inanç coğrafyamızda helal belgelendirmesi yapmak isteyen diğer ülkelerin belgelendirme kuruluşlarının altyapılarını güçlendirmek, faaliyetlerine destek olmak, onların gelişmesini sağlamaktır. Bu konuda da çalışmalarımızı tamamladık. 'Helalle İlgili Faaliyetlerde Yer Alan Kişilerin Belgelendirmesini Yapan Kuruluşlar için Genel Gereklilikler' standardı kapsamında helal alanında görev yapacak kişilerin belgelendirilmesi konusunda HAK tarafından yetkilendirildik. Enstitümüz bu akreditasyonla helal ticaretindeki mevcut engellerin azalmasına, helal ürün ve hizmet ticaretinin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. TSE'nin belgelendirmesi ve denetimleriyle bu alandaki ürünler, üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada, sağlıklı, hijyenik ve kaliteli olacak, bu alandaki farkındalık artarak devam edecektir."

TSE'nin faaliyetlerini helal belgelendirmesi alanında da yaygınlaştırmak istediklerini belirten Şahin, "Özellikle gıda alanında ürünleri gönüllülük esasına dayalı olarak belgelendirilmesini yapıyoruz. Bunun ilk örneklerini ilgili kuruluşlarımız aracılığıyla Moldova'da başlattık. Türk Cumhuriyetlerinde bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Sonra Azerbaycan ile devam edeceğiz. Avrupa Birliği (AB) bünyesinde Hollanda'da bir kuruluşla iş birliği yaparak ardından da Afrika ülkelerinde çalışmalar gerçekleştireceğiz." bilgilerini paylaştı.