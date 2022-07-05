Roma Zeki Çelik'i açıkladı
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, milli futbolcu Zeki Çelik ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 05 Temmuz 2022 11:03
25 yaşındaki futbolcu, Salih Uçan, Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den sonra Roma forması giyecek 4. Türk futbolcu oldu.
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"It's an honour for me to play for such a big club; I have big ambitions and I want to help this team be successful."AS Roma English (@ASRomaEN) July 5, 2022
The Turkiye international has signed a deal until 2026! ️
#ASRoma | @mzekicelik17