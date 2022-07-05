Sosyal medyadan canlı yayın yaparken otobüse çarptığı aracı devrildi
Aksaray'da, eşi ve torunları ile yaptığı yolculuğu sosyal medyadan canlı yayınlayan Kasım K (57) kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarparak devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kaza, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Temmuz 2022 11:49
Kaza, 3 Mayıs'ta Aksaray- Nevşehir yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Eşi Ayşe K.ve 4 torunu ile birlikte otomobil ile Camiili köyünden yola çıkan Kasım K, sosyal medya hesabından canlı yayınlamaya başladı.
İddiaya göre, bu sırada yolcu otobüsünü sollanmak isteyen Kasım K'nın kullandığı otomobil, araca çarparak şarampole devrildi. Kaza anı ise Kasım K'nın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kimsenin yaralanmadığı kazada Ayşe K, torunlarını "Korkmayın, bir şey yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız