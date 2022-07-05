Bayram tatiline çıkacaklara 'araçlarını kontrol ettirmeleri' çağrısı

RS Otomotiv Grubu, Kurban Bayramı döneminde tatili çıkacak yolculara öncesinde araçlarının bakımını yaptırmaları çağrısında bulundu.

RS Otomotiv'den yapılan açıklamada, tatil boyunca yolculuk öncesinde aracın mutlaka detaylı biçimde teknik kontrolden geçirilmesi ve gerekli bakımların gerçekleştirilmesi önerisinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, bakım yaptırmanın önemine işaret ederek, "Periyodik bakım, ağır bakımlar, fren sistemi ve süspansiyon sisteminde yapılacak bakımlar sayesinde hem sevdikleriniz hem de trafikte seyir halindeki diğer insanları koruma altına almış oluyorsunuz." ifadesini kullandı.

Bakım için ödenecek 1.000-2 bin 500 TL aralığındaki ücretten kaçınılması durumunda umulmadık bir yerde yolda kalınabileceğini ve 10 katı maliyetin ortaya çıkabileceğini aktaran Ünaldı, bakımlara dikkat edilmesi halinde güvenli ve keyifli yolculukların tadının çıkarılabileceğini bildirdi.

- "Bakım, TSE belgeli kurumsal serviste yaptırılmalı"

Ünal Ünaldı, otomobillerin yoğun şekilde kullanılacağı tatil döneminden önce alınacak önlemlerin ve kontrollerin önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her otomobilde senede 1 kez ya da 10-15 bin kilometrede yapılması gereken periyodik bakımlarda hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi ve motor yağı gibi unsurlar değişerek otomobilin ömrü uzatılmış oluyor. Yolculuk öncesinde motor, şanzıman, klima sistemi, aydınlatma sistemi, yürüyen aksam, fren sistemi ve karoserde yapılacak detaylı teknik kontroller sayesinde birçok eksik tespit edilebiliyor. Sürücü olarak fark edemediğimiz birçok eksiğin tespiti, işinde uzman teknik ekip ve kaliteli ekipmanlarla mümkün."

Ünaldı, sürücülere TSE belgeli kurumsal bir serviste bakımlarını yaptırmaları önerisinde bulunarak, "Zaten birçok kurumsal serviste ücretsiz olduğu için sürücülere detaylı check-up yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Ülke çapındaki 57 farklı RS Servis noktamızda sürücülerin yanındayız." ifadesini kullandı.