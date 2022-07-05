Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 13:20
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız