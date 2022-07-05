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AK Parti 'EYT ve sözleşmelilere kadro' için tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada; "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 05 Temmuz 2022 13:45
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Dodurga'daki seçimler, '6+1 yemek yeme ittifakı'nın sandığa gömüldüğü tarih olarak tarihe geçti." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimde AK Parti adayının oyların yüzde 90'ına yakınını alarak seçildiğini söyledi.

Türkiye'nin, yaklaşık 1200 seçmenin oy kullandığı canlı bir anketi yaşadığını dile getiren Akbaşoğlu, Dodurga seçiminden önce "Cumhur İttifakı'nı sandığa gömeceğiz, iktidar gidici." diyenlerin, beyanatlarında çark ettiğini ve söylemlerinin mahcubiyetini yaşadığını belirtti.

Haziran 2023 seçimlerinin en isabetli ve doğru anketinin, Dodurga'da ortaya koyulduğuna işaret eden Akbaşoğlu, "Dodurga'daki seçimler, '6+1 yemek yeme ittifakı'nın sandığa gömüldüğü tarih olarak tarihe geçti. Bu sonuçlar milletimizin teveccühünün AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sonuç aynı zamanda Haziran 2023 seçimlerinin ilk turda açık ara şekilde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacağının bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Haziran 2023 seçimlerinin işaret fişeğini Dodurga'dan fırlattıklarını söyleyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Akbaşoğlu, "Çankırı'nın bütün ilçeleri, beldeleri Cumhur İttifakı'nın kalesidir. Kalelerimizi asla yıkamayacaksınız. Milletimiz AK Parti'ye, hizmete, esere oy verdi. Cumhur İttifakı kazandı, 6+1 ittifak yerle yeksan olarak açıkça kaybetti. İster tek tek isterse 6+1 yani 7'li olarak karşımıza çıksınlar, yine kaybedecekler." görüşünü paylaştı.

- "Bayramdan önce ödenecek"

Bütün çalışanları ve emeklileri ilgilendiren zammın, bayramdan önce ödeneceğini bildiren Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Ne söylediysek yaptık, yaptıklarımızı söyledik. '5 adım atacağız' demiştik. 'Asgari ücreti iyi bir noktaya taşıyacağız. Memur ve emeklilerin maaşlarını düzenleyeceğiz. 3600 ek göstergeyi yasalaştıracağız. Sözleşmeli personelin durumunu ele alarak haklarını yasalaştıracağız. EYT'li kardeşlerimizin durumunu ele alarak 2022'de bunları neticelendireceğiz' dedik. Allah'a çok şükür bunların ilk üçünü gerçekleştirdik. 3600 ek gösterge ile ilgili neticeleri görüyoruz. Bu yasa artık uygulanıyor.

İnşallah bu konuyla ilgili de söylediğimiz üzere ekim ayında Meclisimiz açıldığında hemen gündemimize sözleşmeli personelin, mali ve sosyal haklarının ele alınması ve kadro hakkının ele alınması suretiyle bu kesimin durumlarının yasayla netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak. Bu çalışmanın hemen akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak bu da çözümlenmiş olacak. Verdiğimiz sözleri adım adım gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık, bundan sonra da sözlerimizi aynen yerine getireceğiz."

- "Demokrasi aşıkları, darbecileri destekleyenler değildir"

3 Temmuz'da 6 siyasi parti genel başkanının bir araya gelmelerinin ardından yapılan ortak açıklamaya da değinen Akbaşoğlu, "Vardıkları sonuç, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek'. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyle ilgili 'Cumhurbaşkanının, demokrasiye aşık bir kimse olması' gerektiği ile ilgili bir beyanları var. Çok somut bir soru soruyorum, bu cevabı arıyorum ama bulamıyorum. Bütün bu 6+1 ittifakın bileşenleri demokrasiye aşık Cumhurbaşkanı adayını kime seçtirecekler? Millete mi, Meclis'e mi?" diye konuştu.

Muhalefetin, doğrudan milletin cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletin elinden almak istediğini söyleyen Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Millete güvenmiyorlar. Biz milletimize güveniyoruz, milletimiz de bize güveniyor. Çankırı Dodurga seçimleri işte bunun ispatı. Onun için panikteler. Bundan sonraki süreçte muhalefetin çok daha saldırgan olma ihtimalini buradan görebiliyorum. Kendilerini sükunet ve millet iradesine, milletin hakemliğine saygı ve aynı zamanda da centilmence hareket etmeye davet ediyorum. Millet ne derse o olur.

Demokrasi aşıkları, darbelerin, darbecilerin yanında yer alanlar, darbecileri destekleyenler değil, darbeye karşı gelenlerdir. Biz kefenimizi giyerek 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı çıkanlarız. Demokrasi aşıklığı ancak böyle olur. Demokrasi aşıklığı, tankların arasından sıvışıp darbeyi televizyon karşısında kahve içerek seyretmekle olmaz. Bu manada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yiyecek çok tekne ekmeği var. Demokratlık kim, siz kim?"

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