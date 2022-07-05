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Ali Erbaş: Kurada çıkan 31 bin 326 hacı adayı yaş engeline takıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020'de kurası çıkmış 31 bin 326 hacı adayının 65 yaş engeline takıldığını, 2023'te 65 yaş engelinin kalkması durumunda haklarının baki olacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 16:30
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Ali Erbaş: Kurada çıkan 31 bin 326 hacı adayı yaş engeline takıldı

Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşelik Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, şu ana kadar 3 hacının vefat ettiğini söyledi.

Türkiye'den gelen hacılar için geçerli olan şartların aynı zamanda Suudi Arabistan vatandaşları için de geçerli olduğunu ifade eden Erbaş, "2020 yılında kurası çıkmış hacılarımızdan 31 bin 326'sı yaşa takıldı. Yani 83 bin 500 hacı adayımızdan 31 bin 326'sı 65 yaş engeline takıldı. Eğer 2023'te 65 yaş engeli kalkarsa bunların hakları bakidir." dedi.

Ramazan ayından önce hac hazırlıklarıyla ilgili Suudi Arabistan'dan bir toplantıya davet edildiklerini dile getiren Erbaş, toplantıda geleceğe yönelik projeleri gördüklerini aktardı.

Erbaş, Suudi Arabistan'ın geçen sene hacı adaylarını kabul etmediğine, bu yıl ise tedbir amaçlı bazı önlemleri aldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Mesela Kabe'ye sadece ihramlılar alınıyor. İhramsızlar matafa alınmıyor. Dün en üst katta tavaf yaptık. Aşağıya baktım hakikaten çok enteresan bir görüntü oluşuyor, çiçek gibi. Hele namaz vakitlerinde kadınlar erkeklerden ayrılıyor, o manzarayı görmenizi arzu ederim. Sadece ihramlıların Kabe'nin etrafında namaza, secdeye durdukları zaman hakikaten çok hoş bir manzara oluşuyor. İşte böyle tedbir almışlar. Ben bu sıkıntıların aşılacağı kanaatindeyim, seneye bu sıkıntılar kalmaz diye düşünüyorum."

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Vizyon 2030 kapsamında 5-6 milyon hacıyı ağırlama projesinin olduğunu bildiren Erbaş, bu projenin hızlandırıldığına şahit olduğunu dile getirdi.

İki ülke yöneticileri arasındaki iş birliğinin bütün faaliyetlere yansıdığını açıklayan Erbaş, bundan sonra hac ve umreyle ilgili daha da güzel gelişmelerin olacağını umduğunu söyledi.

Türkiye dışında hiçbir ülkenin tam teşekküllü sağlık sisteminin olmadığını vurgulayan Erbaş, "Tam teşekküllü hastanemiz var. Medine'de sağlık ocağımız var. Başhekimimiz kardiyoloji uzmanı bir profesör. Onun başkanlığında sağlık hizmetlerimiz gayet güzel şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

(Bitti)

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