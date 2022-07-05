Ek Bütçe Kanunu Resmi Gazetede hala yayımlanmadı
Kamu personelinin yakından ilgilendiren ek bütçe Kanunu hala Resmi Gazetede yayımlanmadı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 14:10
İçinde, fazla çalışma ücreti, harcırah gibi bir çok ödeme kalemi bulunan ek bütçe Kanunu geçen hafta TBMM'de kabul edildi.
3600 ek göstergeyi içeren Kanun teklifi, ek bütçe kanun teklifinden sonra TBMM'de kabul edilmesine rağmen 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ancak harcırahlarda artış öngören ek bütçe Kanunu hala Resmi Gazetede yayımlanmamıştır.
Kamu personeli, ilişik kesebilmek için ek bütçe Kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasını bekliyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız