Kayseri'de kocasının rehin aldığı kadını polis kurtardı

Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde bir apartmanın bodrum katında M.G. ile eşi Ü.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, bıçakla eşini rehin alan ve evi ateşe vermeye çalışan şüpheliyi bir süre ikna etmeye çalıştı.

İkna çabaları sonuç vermeyince kapıyı kırıp içeri giren ekipler, M.G'yi etkisiz hale getirdi.

Kendisine zarar veren M.G'ye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Şüpheli, polis merkezi amirliğine götürüldü.