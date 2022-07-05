ORC anketi: AK Parti düşüşte, İYİ Parti yükselişte

ORC Araştırma Şirketi 'Türkiye Gündemi Araştırması' anketinin sonuçlarına paylaştı. 51 ilde gerçekleştirilen anket çalışmalarına 9 bin 330 kişiyle yüz yüze görüşme yapıldı.

Anket 7 bölgede yapılırken sırasıyla en çok katılımcı Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nden oldu.

Ankette, 'Yaşadığınız bölgede mülteci sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusu soruldu.

Yaşadığı bölgede mülteci sorunu olduğunu düşünenlerin oranı bölgelere göre farklılık gösteriyor. Anket sonuçlarına göre yaşadığı bölgede mülteci sorunu olduğunu düşünenlerin oranı en fazla Akdeniz ve Marmara bölgeleri oldu.

Ankette, yaşadığı bölgede mülteci sorunu olduğunu söyleyenlerin oranı şöyle:

Akdeniz: Yüzde 63,5

Marmara: Yüzde 60,2

İç Anadolu: Yüzde 58,4

Ege: Yüzde 53,7

Doğu Anadolu: Yüzde 45,8

Güney Doğu Anadolu: Yüzde 40,3

Karadeniz: Yüzde 35,9

Türkiye Gündemi Araştırması'nda katılımcılara 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu da soruldu.

Seçmenlerin AK Parti ve CHP tercihleri ise şöyle:

AK Parti: Yüzde 27,1

CHP: Yüzde 24.0

Ankette en dikkat çeken parti ise İYİ Parti oldu. İYİ Parti'ye oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 22,1 oldu. ORC, geçtiğimiz ay İYİ Parti'nin oy oranını yüzde 20,6 olarak kamuoyuyla paylaşmıştı.

Seçmenlerin HDP ve MHP tercihleri ise şöyle:

HDP: Yüzde 7,6

MHP: Yüzde 7,0

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oy oranları ise bir önceki aya göre büyük bir değişiklik göstermedi. DEVA Partisi'ne oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 2,2 iken Gelecek Partisi'ne oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 2,0 oldu.