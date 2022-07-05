Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı istifa etti
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, resmi olarak başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çakıcı'nın yerine başkan geçmesi için 8 Temmuz'da meclis toplanacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 17:29
Geçen hafta Sinop Boyabat İlçe Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, bazı fotoğraflarının sosyal medyaya sızdırılmasından sonra istifasını verdiğini duyurmuştu. Çakıcı, kaymakamlığa verdiği başkanlık görevinden istifa dilekçesinin yürürlüğe girdiğini söyledi.
Çakıcı'nın istifasının ardından boşta kalan makam için 8 Temmuz tarihinde belediye meclisinin toplanacağı öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız