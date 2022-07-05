Annesi ile iki kardeşini öldürdükten sonra kendini vurdu

Pınar Mahallesi 1242. Sokak'taki bir daireden gelen silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vurulan Nuray Orak ile çocukları Yasin Orak ve Esra Orak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak bulunan Ömer Orak (25) ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dairede inceleme yapan polis, Ömer Orak'ın, annesi ile iki kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurduğunu tespit etti.

Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sokak giriş çıkışlara kapatıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.