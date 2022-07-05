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Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. 12 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 14 Mayıs 2023'te sona erecek. Ligin ilk yarısı 25 Aralık'ta sona erecek, ikinci yarı ise 13 Ocak'ta başlayacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Temmuz 2022 19:55
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Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, 1. Lig kulüp temsilcileri ile eski milli futbolcu ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği eski Başkanı Hakan Ünsal katıldı. Yeni sezonda 19 takımın mücadele edeceği Spor Toto 1. Lig, 12 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 14 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. Yapılan planlama doğrultusunda ligin ilk yarısı 25 Aralık 2022 tarihinde sona ererken, ikinci yarı 13 Ocak 2023 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Yaşanan maç programı yoğunluğu nedeniyle bu sezon ligde 25 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Normal sezonun ardından 2 haftalık play-off süreci gerçekleştirilecek.

Büyükekşi: "1. Lig, Süper Lig'in en önemli can damarlarından bir tanesi"

Fikstür çekimi öncesinde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig tecrübesi görmüş çok sayıda köklü kulübün Spor Toto 1. Lig'de yer aldığına dikkat çekerek, "1. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldik. Değerli başkanlar ile gündemdeki konuları tek tek tartıştık. 1. Lig'de neler yapabiliriz, nasıl daha güzel şeylerin altına imza atabiliriz bunları beraberce tartıştık. Toplantıda kulüplerimizden 1 hafta ligin ileri alınması talebi geldi. Biz de ilk kongremizde söylemiştim, 'bu federasyon kulüplerle hareket edecek, kulüplerin isteklerini mümkün olduğunca yerine getirecek, bu istişareler neticesinde Spor Toto 1. Lig'i 12 Ağustos'ta başlatma kararı aldık. Normal sezon 14 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. 1. Lig'in kalitesini ve değerini yükseltmek için çalışmalar yapacağız. Süper Lig tecrübesi görmüş çok sayıda köklü kulübümüzün yer alması nedeniyle 1. Lig'in Türk futbolunda çok ayrı bir yeri var ve her zaman ilgiyle takip edilen tüm maçları naklen yayınlanan çok özel bir lig. Bu sezon da futbolseverler tarafından inşallah aynı değerin verileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Spor Toto 1. Lig, Süper Lig'in en önemli can damarlarından bir tanesi. Bu nedenle bu ligi, Süper Lig seviyesine ne kadar yaklaştırabilirsek o denli ülke futboluna katkıda bulunuruz diye düşünüyorum" dedi.

"VAR uygulaması hata payını asgariye indirecek"

Yönetime geldikleri 3 haftalık süreçte 1. Lig'i güçlendirmek için önemli kararlar aldıklarını aktaran Büyükekşi, "Sizlerden gelen her türlü öneriye açığız. Yeter ki birlikte başarmayı, başarabilelim. Sizler varsanız, bizler varız. Birlikte hareket etmek en önemli özelliğimiz olacak. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olarak, 3 haftalık süreçte 1. Lig'i güçlendirmek için önemli kararlar aldık. Süper Lig'de olduğu gibi kulüplerimizin beklentilerini dikkate alarak Spor Toto 1. Lig'de yabancı uygulamasının, bir önceki sezonda uygulandığı şekliyle aynı anda 5 yabancının sahada olması şartıyla 8 yabancı uyruklu oyuncuya izin verdik. Milli takımlarda asgari 10 defa oynama şartıyla kulüplerimize 21 yaş altı 2 genç oyuncuyu transfer hakkı izni verdik. VAR uygulamasının devreye girmesiyle de maç yönetimindeki insani hata payı da inşallah asgariye inecek. Futbol taraftarsız, taraftar futbolsuz olmaz. Yeni sezonda daha çok seyircinin yer alması için maçlardan önce statlarda çeşitli etkinlikler planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından kura çekimine geçildi. 19 takımın yer aldığı sezonda her hafta 1 takım bay geçecek. Kura çekiminde aynı stadyumu paylaşacak takımların da maçları bu uygulamaya göre hesaplandı.

Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçları şöyle:

Gençlerbirliği - Altınordu

Adanaspor - Tuzlaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Eyüpspor - Denizlispor

Altay - Y. Samsunspor

Manisa FK - Boluspor

Çaykur Rizespor - Ankara Keçiörengücü

KAPAT [X]

Sakaryaspor - Göztepe

BŞB Erzurumspor - Pendikspor

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