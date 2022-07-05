Silivri'de 150 dönümlük buğday tarlası yandı

Alevler, akşam saatlerinde Silivri Gümüşyaka Mevkiindeki buğday tarlasından yükseldi.

Yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası bir anda yanmaya başladı. Alevler kısa sürede bütün tarlayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yerleşim yerine sirayet etmeden vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.