Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala planlar yapılmaya başlandı.

Temmuz ayı itibariyle mevsim normallerinde seyreden havanın Kurban Bayramı'nda nasıl olacağı merak ediliyor...

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde geceleri serin bir havaya neden olan poyraz, cuma gününden itibaren hafifleyecek.

Edirne 35, Balıkesir 33, Sakarya 31 derece.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık 29-31 derece aralığında seyredecek. Çok az noktada yağış da olabilir.



Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar yükseldi. Çeşme, Bodrum boyunca kuvvetli esen karayel, sıcak çarpma riskini azaltıyor.

Bölgede etkili olan rüzgarın cuma günü hafiflemesi bekleniyor.

SICAK ÇARPABİLİR DİKKAT!

Akdeniz'de nem oranı orta seviyede devam ediyor.

Güneydoğu'da güneşin altında sıcaklıklar oldukça yüksek olduğundan sıcak çarpma riski bulunuyor.

Karadeniz'da hava güneşli ancak sonraki günlerde Bolu ve Doğu Karadeniz'de kısa süreli yağmur ihtimali var.

Sahil tarafında sıcaklık 25-26 derece ama nem yüksek seyrediyor.

Doğu Anadolu'da da hava sıcak seyrediyor. Perşembe günü Erzurum, Erzincan, Kars ve Gümüşhane tarafında sağanak geçişleri olabilir.

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de Kurban Bayramı haftasını kapsayan değerlendirme raporunu yayımladı.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.

Bayramın ilk gününde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar bayramın ikinci gününde de etkisini sürdürecek. İstanbul dahil olmak üzere özellikle Marmara Bölgesi'nde cumartesi akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Bayramın birinci gününde beş büyük kentte hava sıcaklıkları:

İstanbul 32,

Ankara 32,

İzmir 31,

Antalya 32,

Bursa 32 derece.