Menderes Belediye Başkanı Kayalar ve 30 kişi adliyeye sevk edildi

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da bulunduğu 32 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Başkan Kayalar'ın da aralarında olduğu 31 kişi Menderes Adliyesine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında belediye çalışanlarının da bulundukları belirtilen 21 kişinin de ifadesine başvuruldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen yolsuzluk operasyonunda, "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu bir otelin, imar planına aykırı şekilde yapılmasına izin vererek rüşvet aldıkları iddiasıyla Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve meclis üyesi E.G. ile otelin müdürü ve mimarlık şirketinin sahibi de gözaltına alınmıştı.