Sinop'ta denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş

İnce Burun mevkisinde 2 Temmuz'da denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü'nden Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. 14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu. Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü.