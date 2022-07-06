Konya'da kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Konya'da 34 yaşındaki Sultan P, eşi Süleyman P. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçan katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.
Eklenme : 06 Temmuz 2022 08:50
Konya'da Süleyman P. (46), sokak ortasında 2 çocuğunun annesi eşi Sultan P.'yi (34) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Ilgın ilçesinde eski hastane yakınlarında meydana geldi.
Süleyman P, sokak ortasında eşi Sultan P.'yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Sultan P. yere yığılırken, Süleyman P. olay yerinden kaçtı.
Sultan P, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Süleyman P. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
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