Kılıçdaroğlu'ndan 'grup toplantısı' kararı

CHP MYK, önceki gün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, toplantıda TBMM'nin tatile girmesiyle saha çalışmalarının artırılması kararı alındı. Bu kapsamda, Meclis'in kapalı olduğu süreçte Kılıçdaroğlu, 18 Temmuz'dan sonra her salı farklı bir ile gidecek, saat 13.30'daki grup toplantıları partili milletvekillerinin de katılımıyla Meclis açıkmış gibi sürecek. Toplantılar ilin durumuna göre açık havada ya da kapalı salonlarda yapılacak.

Miting 24 Temmuz'da

Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de başlattığı ve İstanbul'da sürdürdüğü Milletin Sesi mitinglerine de 24 Temmuz'da Balıkesir'de devam edeceği öğrenildi. Mitingde yine Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye farklı kesimlerden yurttaşların çıkartılacağı ve konuşma yapacağı belirtildi.

Ziyaretler sürecek

Öte yandan, her salı yapacağı konuşmalar haricinde Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerini de sürdüreceği; muhtarlar, kanaat önderleri buluşmaları gibi programlarını sürdüreceği belirtildi.