'1994 yılından bu yana en kapsamlı ek gösterge düzenlemesi yapıldı'

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Hilal Kaplan bugünkü yazısında gündemde olan EYT ve ek gösterge meselesine değindi.

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Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ve 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi de 1994 yılından bu yana yapılan en kapsamlı ek gösterge düzenlemesi...

Teklif ile devlet memurları, hakim-savcılar, öğretim elemanları, TSK personeli, uzman jandarma ve uzman erbaşların ek göstergeleri yeniden belirlenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği gibi, 1. dereceye gelen öğretmen, polis, sağlık ve din hizmetleri personelinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi. İlave olarak, uzman erbaş ve uzman jandarmalara da 3600 ek gösterge hakkı tanındı. Şube müdürü, müdür unvanında yer alan personelin ek göstergeleri de 3600'e yükseltildi.

A grubu personel arasındaki 3600 ayrımı da kaldırıldı. Gelir uzmanları, defterdarlık uzmanları ve SGK denetmenleri 3000 ek gösterge almaktaydı. Düzenlemeyle onlar da müfettiş ve diğer kariyer uzmanlarının aldığı gibi 3600 ek gösterge alacak. Polis memurlarının ek göstergeleri 3600'e yükseltilince başkomiser ve komiser yardımcılarının da ek göstergeleri 4200'e yükseltildi.

Ek gösterge düzenlemesinin yıllık yükünün 20 milyar TL olduğu ve dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere'nin ekonomik daralma sebebiyle 90 bin memuru işten çıkardığı bir dönemde bu hakların tanınıyor olması oldukça önemli. Hayırlı olsun.

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