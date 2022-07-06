ÖSYM'den 'YKS okul birincilerine' not kontrolü uyarısı

(06 Temmuz 2022)

2022-YKS: Okul Birincisi Olan Adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki Okul Birincisi Bilgilerini Kontrol Etmeleri

Ortaöğretim kurumlarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okul birincisi bilgisi, 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere MEB e-okul sisteminden 05 Temmuz 2022 tarihinde elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılmıştır.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların bu bilgilerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında kontrol etmeleri; okul birincisi bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların 25 Temmuz 2022 tarihi saat 16.00'ya kadar MEB e-okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerekmektedir. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birincisi bilgisinde düzeltme/değişiklik yapılamayacaktır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığımıza yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okul birincisi olan 2022-YKS adaylarına önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI