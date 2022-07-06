İlk yerli tasarım traktörü üreten Erkunt Traktörün kurucusu hayatını kaybetti

ASO Eski Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Mümin Erkuntun kızı olan Zeynep Erkunt Armağan, çalışma hayatına Erkunt Sanayi Döküm ve Makine Fabrikalarında başladı.

İş hayatının 24 yılını Erkunt Döküm ve Makine Fabrikalarında çeşitli bölümlerde görev yaparak geçirdi. Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürürken 2003 yılında Erkunt Traktör Sanayi A.Şnin kurucu ortakları arasında yer aldı, firmanın kısa süre içinde Türkiyenin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başlamasını sağladı.

Üretime başladıktan sonra 6 yıl içinde Erkunt Traktörü pazarda ilk üç firma arasına sokma başarısı gösteren Armağan, aynı zamanda Türkiyenin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasına girmesini de sağladı. Üretime başladıktan sonra 6 yıl içinde Erkunt Traktörü pazarda ilk üç firma arasına sokma başarısı gösteren Armağan, aynı zamanda Türkiyenin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasına girmesini de sağladı.

Türk Traktör 2017 yılında Hindistan merkezli Mahindra & Mahindraya satılmıştı. Zeynep Erkunt Armağan, bu satıştan sonra da şirket yönetimindeki görevine devam ediyordu. Armağan, bu görevin yanı sıra OAİB Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Otomotiv Sektör Meclisi Başkan Yardımcılığı, TOBB Otomotiv Sektör Meclis Üyeliği ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyordu.

Kaynak: Bloomberg