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Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 10:18
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Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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