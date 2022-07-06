Ağırlaştırılmış müebbet hapsi bozulan eski Yarbay tahliye edildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları ile davaya müdahil olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığının avukatları katıldı. Sanık Recep Karaçam ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bozma ilamı okundu.

Sanık Karaçam, mahkemenin Yargıtayın bozma kararına uymasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

Duruşmada, beyanların alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme, savunmasının alınmış olmasını ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdiği sanık hakkında, "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Milli Savunma Bakanlığının mevcut suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle davaya katılması hususunda verilen ara kararı kaldıran mahkeme, İstanbul Valiliğine yazı yazılarak 14 Temmuz 2016 ve öncesinde askeri personelin de katıldığı il güvenlik toplantılarının yapılıp yapılmadığının, yapıldıysa kimlerin geldiğinin sorulmasını ve toplantı tutanaklarının istenmesini karara bağladı.

- Davanın geçmişi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 88 sanık hakkında görülen ve 31 Mayıs 2018'de karara bağlanan davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanıklar Nizamettin Aydın, Sadık Efe, Erkan Tercan, Halit Turan, İsa Turhan, Mehmet Ekerbiçer ve Mehmet Umut hakkındaki hükümleri onadı.

Yargıtay, çoğunluğu er 80 sanığa "suç işleme kastları bulunmadığı" gerekçesiyle beraat verilmesi kararını da hukuka uygun buldu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanık Recep Karaçam hakkındaki hükmü bozan daire, sanığın kendisine verilen "tatbikat ve eğitim" talimatı üzerine, emir komutayla kışladan birliğiyle çıktığını, valiliğe geldikten sonra daha üst amirleriyle görüşerek, "Komutanım, bu bir eğitim değilse ben birliğimi alıp geri dönüyorum." ifadelerini kullandığını, ardından da kışlaya döndüğünü belirtmişti.

Bu durumun tanıklar tarafından da doğrulandığına işaret eden Yargıtay, Karaçam'ın eyleminin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği yönünde hüküm kurmuştu.