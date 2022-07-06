Dolar yükselişini sürdürerek 17,20 TL oldu
Dolar dün 17 lira kritik sınırını aşmış, ancak gece tekrar 17 liranın altına inmişti. Yeni güne 17 lira sınırının üzerinde başlayan dolar günü 17,20 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 17:57
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,9870
|16,9880
|17,2000
|17,2010
|Avro
|17,4020
|17,4030
|17,4950
|17,4960
|Sterlin
|20,1740
|20,2750
|20,3760
|20,4780
|İsviçre Frangı
|17,4830
|17,5700
|17,6550
|17,7440
|ANKARA
|ABD Doları
|16,9570
|17,0370
|17,1700
|17,2500
|Avro
|17,3620
|17,4420
|17,4550
|17,5350
|Sterlin
|20,1140
|20,3240
|20,3160
|20,5260