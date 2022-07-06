Başkentte kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara-Eskişehir yolunda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 11:39
Dumlupınar Bulvarı'nda Ankara istikametinden Polatlı yönüne giden H.B'nin kullandığı 34 NU 6434 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen sağ şeritte bekleyen 06 CSL 820 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü H.B. ile yaşı küçük A.C.B. sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobildeki P.K'nin ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız