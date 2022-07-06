EGO otobüslerinde ücretsiz Wi-Fi dönemi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamada "Akıllı Kent" projeleri kapsamındaki uygulamalara devam edildiği , bu doğrultuda Wi-Fi kurulumu tamamlanan otobüslerde internet hizmetinin aşamalı olarak hizmete alındığı belirtildi.

Daha önce mahalleler ve meydanlarda ücretsiz internet hizmetinin hayata geçirildiği hatırlatılan açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Dijitalleşen dünyanın gerekliliklerini yakından takip ediyor, köylerimizde ve meydanlarımızda başlattığımız ücretsiz internet hizmetini EGO otobüslerimize de taşıyoruz. BLD 4.0 anlayışımız doğrultusunda temmuz ayı sonuna kadar 1851 otobüste ücretsiz internet hizmetine başlıyoruz." paylaşımına yer verildi.

Açıklamada, her otobüs için başlangıçta aylık 150 GB internet hizmeti verileceği, kotanın yeterli gelmemesi halinde limitin artırılabileceği kaydedildi.