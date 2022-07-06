Merdiven altı kalitesiz ürünlere dikkat!

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle merdiven altı ürün üreticilerinin yeniden iş başı yaptığını belirtti. Girdi maliyetleri ve enflasyondaki artış nedeniyle merdiven altı üretimin artış gösterdiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Merdiven altı üreticileri, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte kalitesiz ve fason ürünleri piyasaya daha çok sürmeye başladı. Kurban Bayramı için alışveriş yapacak vatandaşlarımız merdiven altına yönelip sağlıklarından olmamalı. Kolonya, şeker, tatlı, çikolata gibi ikramlık ürün alacak vatandaşlarımız daha ucuza alışveriş yapma arayışına girerken merdiven altı üreticileri de vurgun yapma peşinde. Piyasada özellikle gıda ürünleri başta olmak üzere konfeksiyondan ayakkabıya, temizlik ürünlerinden kozmetik sektörüne kadar birçok ürünün taklitleri arttı. Bu ürünlerin ne kadar sağlıksız ve hijyen dışı olduğu aşikar. Gıda boyalı şekerlemeler, içinde şeker yerine şurup barından tatlılar, ucuz kumaş boyaları ile kanserojen madde içeren bazı tekstil ürünleri vatandaşın sağlığını tehdit ediyor."

- "Kıymayı kasapta çektirin"

Palandöken, kurban etlerinin hazırlanmasına ilişkin de uyarıda bulunarak, "Kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlarımız kıyma çektirirken mutlaka mahallelerindeki tanıdığı ve bildiği kasap esnafını tercih etmeli. Kasaplıkla alakası olmayan, yılda bir kez bir dükkanın önüne attığı tezgahta etleri parçalayan ve kıyma makineleriyle et çekimi yapan yerlere itibar edilmemeli. Hijyen ve sağlık açısından kurban etlerinin hazırlanma yeri kasap esnafımızdır." ifadelerini kullandı.