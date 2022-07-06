Şoförler isyan etti: Casus kameralar baskı aracı haline geldi

Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikasına (KATAŞ-SEN) üye bir grup şoför, Beyoğlu'ndaki İETT Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelerek, "Şoförler üzerinde mobbinge neden olan, yanlış ikazlar veren casus kameralar kaldırılsın, raporlar ve para cezaları iptal edilsin" yazılı pankart açtı.

KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner, burada yaptığı açıklamada, araçlarda sürücülerin bulunduğu yeri görüntüleyen kameraların, şoförleri hedef aldığını ve hareketlerini denetlediğini belirtti.

"Casus kamera" sistemi olarak ifade ettiği bu uygulamanın kaldırılmasını istediklerini dile getiren Başaraner, "Şoföre baskı aracı haline gelmiş sesli ve görüntülü kamera sistemi ile buradan açığa çıkan rapor ve cezaların iptal edilmesi konusunda imza kampanyası sürdürdük. Halk otobüsü şoförleri olarak 1400 imza topladık." dedi.

İstanbul ulaşımının yüzde 20'sinin halk otobüslerince sağlandığını belirten Başaraner, "Halk otobüsü şoförlerinin iş yaşamının güvenceli olması hem insani koşullarda hem de şiddetten arındırılmış ortamda çalışması için mücadele ediyoruz. Raporların, cezaların iptal edilmesi, kamera sisteminin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup, topladıkları imzaları İETT yetkililerine teslim etti.