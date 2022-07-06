Annesi ile iki kardeşini öldürüp intihar etti!

Esenyurt'ta evde tartıştığı annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini tabanca ile öldüren şahıs kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. İddiaya göre, Ömer Orak ile kardeşleri Esra Orak ve Yasin Orak arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmaya dönen kavgayı ayırmak için evdeki anneleri Nuray Orak araya girmeye çalıştı.

Silahı çıkarıp annesi ve iki kardeşini vurdu, kendi kafasına sıktı

Bu sırada Ömer Orak, yanında bulunan tabanca ile annesi Nuray Orak ile birlikte kardeşleri Esra ve Yasin Orak'a ateş etti. Anne ve iki kardeşi olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Orak ise kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişiminde bulunan cani evlat da hastanede...

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alıp vatandaşları uzaklaştırırken, anne ve iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan Ömer Orak'ı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak kurtarlamadı.

Çocukların dayısı anlattı: İşsizdi sabaha kadar sigara içip oyun oynardı

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Çocukların dayısı İsa Muş şunları ananlattı: "Yeğenim annesini, kız kardeşini, bir de engelli olan küçük kardeşini öldürmüş. Bunalıma girmiş çalışmıyordu. Bunalıma girdi. Her akşam iki paket sigara içiyor sabaha kadar internetle oynuyordu. Önce kimi öldürdüğünü bilmiyoruz."

Amcasının oğluna mesaj atmış: Gel hepsini öldürdüm

"Esra 7-8 aylık yeni gelindi onu da öldürmüş. Esra annesinin bir arka sokağında yaşıyordu. Pazara gelmiş annesini görmek istemiş. Silahı nereden bulmuşsa hepsini öldürmüş. Amcasının oğluna mesaj göndermiş. Ben bunları öldürdüm gelin cenazelerini alın diye. Kendine de sıkmış hastanedeydi. Saat 10.30-11.00'a kadar hastanedeydi ondan sonra o da ölmüş."

Önce erkek kardeşini sonra annesini en son kız kardeşini...

Akrabaları Bedrettin Akdeniz, "İçeri girmeden öncede amcasının oğluna mesaj atmış. Ben annemi ailemi öldüreceğim. Haberiniz olsun diye. Erkek kardeşini annesini sonra pazardan annesini görmeye gelen kız kardeşini de vuruyor. Daha sonra kendi kafasına da sıkıyor. Hastaneye kaldırıldıktan iki saat sonra o da ölüyor" dedi. 4 cenazenin Arnavutköy Taşoluk'ta toprağa verileceği öğrenildi.