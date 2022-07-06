Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bir ağaç dikerek bir yere mühür vurursunuz aynı zamanda. Bugün sizlerle şehitlerimizin, gazilerimizin adlarını o tarih sayfalarına hiç silinmemek üzere nakşetmiş olacağız." dedi.

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı.

Bu tür etkinliklerle gençlere, çocuklara tarih bilincini, vatan sevgisini, vatan müdafaasını anlatmaya, öğretmeye çalıştıklarını belirten Derya Yanık, tarihin bütün aşamalarıyla en başından bugüne kadar bir kahramanlık destanı içerdiğini, İstiklal Harbi'nin başlı başına bir kahramanlık destanı olduğunu kaydetti.

Bu milletin evlatlarının koşa koşa vatan müdafaasına gittiğini söyleyen Yanık, şöyle devam etti:

"Ben bu milletin evladı olmaktan her zaman gurur duydum elhamdülillah. Ama 15 Temmuz gecesi bir kez daha gurur duydum, 15 Temmuz, kahramanlık destanlarının çok uzakta olmadığını, gerektiğinde yeniden kuvveden fiile çıkacağını bize bir kez daha göstermiş oldu. Minarelerden okunan selaları duyar duymaz 'bu bir seferberliktir' deyip koşan vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Sonrasındaki konuşmalarımızda, onların ifadelerinde o ruh halini çok canlı bir biçimde aktardılar. Bizler de buna tanık olduk. Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı ile bir an bile tereddüt etmeden canını tehlikeye atan, gözünü sakınmadan kurşunların üzerine giden bir millet başka türlü açıklanamaz ancak bir kahramanlık destanıyla açıklanabilir."

- "Bizden sonraki kuşaklara da önemli bir mesaj verdiğimize inanıyoruz"

Yanık, 15 Temmuz sonrasındaki demokrasi nöbetlerinin de bu destanın bir parçası olduğunu belirterek, "15 Temmuz bize tarihten biriktirdiğimiz ve kuşaktan kuşağa kulaktan kulağa aktardığınız, Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Kuvayımilliye kahramanlarının destanının aslında ne kadar hepimizin ruhunda, hepimizin genetik kodlarında yaşadığını göstermiş oldu." dedi.

Şehitlerin ve ahirete irtihal eden gazilerin emanetinin, bayrak ve onlardan geriye kalan aileleri olduğunu ifade eden Yanık, bu emanetlere hakkıyla sahip çıkabilmenin de Bakanlık olarak en önemli sorumlulukları arasında bulunduğunu söyledi.

Emaneti korumanın ve geleceğe taşımanın en güzel yollarından birinin fidan dikmek olduğuna işaret eden Derya Yanık, "Bir ağaç dikerek bir yere mühür vurursunuz aynı zamanda. Bugün sizlerle şehitlerimizin, gazilerimizin adlarını o tarih sayfalarına, hiç silinmemek üzere nakşetmiş olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile beraber hayata geçireceğimiz bu ormanla tarihe de bizden sonraki kuşaklara da önemli bir mesaj verdiğimize inanıyoruz. Ormanlarımızın ülkemize nefes, şehitlerimize ve gazilerimize fiili bir dua yerine geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitlerin adına ağaçlar toprakla buluşturuldu, Bakan Yanık, ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.