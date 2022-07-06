Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 14:34
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışma sonucu "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verilen kamu görevinden ihraç edilmiş eski subay Y.K. Tosya'da, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketin çalışanı, ByLock kullanıcısı ve örgütün Kastamonu'daki izdivaç sorumlusu E.İ. de İstanbul'un Bağcılar ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı.
Y.K. ve E.İ, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız