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Soylu: Biz çadır devleti değiliz, bu bir şımarıklıktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bazı ülkeler büyükelçilerimize, bazı bakanlara yönelik özellikle kabul göstermemektedirler. Buna ait bir mütekabiliyet uygulanmaktadır. Kamu görevlisi böyle bir mütekabiliyet ilkesinin varlığından veya ilgili ülkenin böyle bir uygulamasından haberi olmadan bunu gerçekleştirebilir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikası açısından bir nakısa oluşturur ki biz bununla sürekli karşı karşıyayız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Temmuz 2022 14:46
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Soylu: Biz çadır devleti değiliz, bu bir şımarıklıktır

Soylu, AFAD'da 81 ilin trafik birim amirleriyle video konferans sistemiyle yaptığı toplantının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu'ya "Yeni alınan kararla, devlet kurumlarının yöneticileri de artık diplomatlarla görüşürken Dışişleri Bakanlığından izin almak zorunda. Sizin İBB ile ilgili bir açıklamanız vardı, nasıl değerlendirirsiniz bu kararı" sorusu yöneltildi.

Kamu görevlileri olarak dış temasları konusunda Dışişleri Bakanlığına bilgi vermenin ve oradan görüş almanın devlet müktesabatının devamlılığı açısından doğru bir yöntem olduğunu belirten Soylu, "Bu ne ilktir ne de sondur." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Bazı ülkeler, büyükelçilerimize yönelik, bazı bakanlar özellikle kabul göstermemektedirler. Buna ait bir mütekabiliyet uygulanmaktadır. Bunu kim bilebilir? Dışişleri Bakanlığı bilebilir. İlgili bir ülkenin bakanı veya kamu düzeyinde bir üst yöneticisi veya kamu görevlisi böyle bir mütekabiliyet ilkesinin varlığından veya ilgili ülkenin böyle bir uygulamasından haberi olmadan bunu gerçekleştirebilir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikası açısından bir nakısa oluşturur ki biz bununla sürekli karşı karşıyayız."

- "Bu bir şımarıklıktır"

Dışişleri Bakanlığıyla bu konuda sürekli temas halinde olduklarını bildiren Soylu, Cumhurbaşkanlığınca konuya ilişkin bakanlıklara gönderilen yazıyı basın mensuplarıyla paylaştı.

Soylu, "Biz çadır devleti değiliz de bulunduğu yeri çadır kurumu olarak nitelendirenler var. Bu bir şımarıklıktır. Devletin ortaya koymuş olduğu bu hassasiyeti çürümüşlük olarak değerlendirmek de cehalettir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu görevlerde bulundukları sürece devlet kaidesini ayakta tutmanın görevleri olduğunu kaydeden Soylu, herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Bakan Soylu, "Her şeyden kendisine bir menfaat devşirmeye çalışan zavallılar elbette ki olacaklardır, kifayetsizler elbette ki olacaklardır. Bazen niteliksizliklerini ve iş yapma kabiliyetlerinin yoksunluğunu kavgayla örtmek isteyenler her daim olacaklardır." diye konuştu.

BAYRAM YOLUNDA HER ŞEY YOLUNDA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda trafik kurallarına uyumu artırmak için "Bayram yolunda, her şey yolunda." sloganıyla farkındalık kampanyası yürütüleceğini bildirerek, kurallara uyulduğunda kazalardaki yaralanma ve ölüm riskinin düştüğünü söyledi.

Soylu, AFAD'da video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, 81 ildeki trafik birim amirleri ile bir araya geldi.

Trafik güvenliğini, terör ve uyuşturucu gibi milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini ve stratejik bir trafik yönetimi ortaya koyduklarını belirten Soylu, böylece son yıllarda bayramlardaki trafik kazaları ve kazalardaki can kayıplarında önemli azalma olduğunu vurguladı.

KAPAT [X]

Soylu, Kovid-19 salgını sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamalarının kaza ve kayıpları azalttığını ancak salgın sonrasında sürücü ve yaya davranışlarının olumsuz yönde değiştiğini dile getirerek, "OECD sistemi içinde hükümetler arası bir kuruluş olan Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun '2021 Yılı Yol Güvenliği Raporu'na göre, Kovid-19 salgını sırasındaki kısıtlamalardan dolayı trafik kazası nedeniyle yaşanan can kayıplarında 2020 yılı rakamı, 2017-2019 yılları ortalamasıyla karşılaştırıldığında, ülkeler ortalama yüzde 8,6'lık bir azalış yakalayabilmiştir. Türkiye için ise bu yılların kıyaslamasındaki azalış yüzde 14,6'dır. Yani son yıllardaki kampanyalar, denetimler ve diğer tedbirler, ayrıca yol standartlarımızın yükselmesi, havalimanlarımızın birçok ilimizde olması ve ulaştırma kanallarımızın sayısının artması olumlu sonuçlar meydana getirmiştir." diye konuştu.

Bakan Soylu, araçla seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın, yayaların kulaklıkla yürümesinin ve salgın nedeniyle toplu taşıma yerine bireysel araçların kullanılmasının artmasının da kaza ve can kayıplarına yansıdığını kaydetti.

Kazaların yüzde 10-15 civarında artmasına rağmen ölümlerin bir önceki yılla aynı olduğuna işaret eden Soylu, "Kurallar doğru şekilde uygulanmasına rağmen belli bir oranda kaza riskimiz olabilir. Ancak eğer emniyet kemeriniz olursa, dikkatli sürüş olursa, hıza kuralların belirlediği çerçevede uyulursa elbette kazalardaki yaralanma ve ölüm riskleri mümkün olan en az seviyeye düşüyor." dedi.

- "Yaz boyunca günde 3-4 defa anonsta bulunulabilir"

Süleyman Soylu, son yıllarda ciddi düşüş gösteren trafikteki yaya ölümlerinin yeniden artmaya başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yaz için temel risklerimizden bir tanesi yaya ölümleridir. Bayramda hem trafik yoğunluğundan kaynaklanan kaza ve ölümlerin hem de bayramda gidilen ve yaz tatilinin geçirildiği alanlarda, turizm beldelerinde mümkün olan ölçülerde yaya trafiğine dikkat etmek gerekiyor. Bunun için Anadolu'nun birçok yerinde kaymakamlıklardan ve belediye hoparlörlerinden, sürücülerimizin yaya trafiğine dikkat etmesi için bütün yaz boyunca günde 3-4 defa anonsta bulunulmasının doğru olabileceğini, sonra bu anonsun azaltılarak günlük 1-2 defaya çekilmesinin doğru olabileceğini ifade etmek istiyorum."

Bakan Soylu, özellikle bayramda motosiklet ve bisiklet gibi araçlarla meydana gelen kazaların önlenmesi için de gerekli tedbir ve denetimlerin yapılması gerektiğini vurguladı.

- Kurban Bayramı denetimleri

Bayramda personelin sahadaki çalışmaları ve denetimlerinin, kazaların önlenmesindeki öneminin altını çizen Soylu, istatistiklerin denetim sayısı arttıkça kaza ve can kayıplarının düştüğünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Soylu, vatandaşların bayramda huzurlu şekilde yolculuk etmeleri, sevdiklerinin yanına sağ salim gidip gelmeleri için trafik personelinin yollarda olacağını belirterek, Kurban Bayramı için 7 Temmuz'da başlatılacak yoğun trafik denetimlerinin 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Denetimlerin sadece ceza değil, rehberlik ve yol göstericiliğe yönelik olacağını ifade eden Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet ve Jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacak. Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek. Buna ek olarak genel hizmet/asayiş birimlerinden de trafik denetim ekiplerine bayrama mahsusen takviye yapılacak.

Trafik ekiplerimizin özellikle kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olmaları sağlanacak. Özellikle kazaların yoğun olduğu ve 'kaza kara noktaları' olarak belirlediğimiz ilk 20 güzergahtaki tedbirlerin üst seviyeye çıkarılması, denetimlerin yüz yüze yapılarak, özellikle sürücülerin araç dışına davet edilmesi, bu sayede dikkat dağınıklığının önüne geçilmesi, uykusuz ve yorgun sürücünün dinlenmeye yönlendirilmesi, olası tehlikelerin önlenmesi gibi önlemlerle inşallah bu bayramda, trafik denetimlerimizde önemli bir farkındalık ortaya koyulacaktır."

Bakan Soylu, son denetimlerde hız ihlallerinin arttığının tespit edildiğini aktararak, "Radar tespitleri ve yol kontrolleriyle olsun, bunu mutlaka sahada engellemek zorundayız. Buradan vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum, biliyorsunuz, tuzak radar uygulamasını kaldırdık. Radar kurulan yerlerde, öncesinde uyarı levhalarımız var. Lütfen bunları dikkate alalım." dedi.

- "Lütfen çocuklarınızı arka koltuğa oturtun"

Ailelerden çocuklarını araçların ön koltuklarına oturtmamalarını isteyen Soylu, "Lütfen yolculuğa çıktığınızda çocuklarınızı arka koltuğa oturtun ve çocuklarınızın emniyet kemerini mutlaka takın. Sadece bebeklerinizin değil, çocuklarınızın da emniyet kemerini bağlayın. Onlar muhakkak öne gelmek isteyeceklerdir, onları arka koltukta oturtmanız, onlar için verdiğiniz en büyük trafik eğitimidir." ifadesini kullandı.

Soylu, bu bayram emniyet kemeri kullanmanın öneminin vurgulanması için geçen yıl olduğu gibi "Bayramınız kemerli olsun." sloganıyla farkındalık kampanyası yürütüleceğini belirterek, "Yeni bir kampanyamız daha var. Onlar da 'Emniyet kemerini taktıysan bayram yolunda, her şey yolunda.', 'Telefona değil yola bakıyorsan bayram yolunda, her şey yolunda.', 'Hız limitlerine uyuyorsan bayram yolunda, her şey yolunda." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası otobüslerinin de denetleneceğini aktararak, şehirler arası yolcu otobüslerinde 801 personelle 1602 otobüste denetim yapılacağını, şehirler arası otogarların giriş ve çıkışlarında bu denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

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