Menemen davasında Serdar Aksoy'a 'itiraf' şoku

Zimmet ve irtikap suçları ile hakkında dava açılan, sonrasında ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Menemen Belediyesi eski başkanı Serdar Aksoy'un da yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında Serdar Aksoy ve avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemede, geçmişte Serdar Aksoy'un makam şoförlüğünü yaptığını söyleyen tutuksuz sanık Murat K., "İtirafta bulunmak istiyorum" diyerek söz hakkı aldı.

"Elimde bu konularda ses kayıtları da var"

"Elimde bu konularda ses kayıtları da var" diyen Murat K., "Serdar Aksoy'un özel şoförüyüm. Adaylığı döneminde de sonrasında da sürekli birlikteydik. Belediyelerden hurda eşyalar devredildikten sonra bu eşyaların bir kısmı envanterde kayıtlı değildi. Serdar Aksoy da 'Envanterde kayıtlı olmayanları tereyağından kıl çeker gibi satabiliriz, 95 bin liraya bu şekilde satabiliriz' diye söyledi. Hatta G.K.'ye de 'Hurdalar alınırken başında dur envanterde kayıtlı olmayanların alınmasını sağla, diğerlerine dokunmasınlar' dedi. Ben bu konuda yazılı beyanda da bulunacağım, yani Serdar Aksoy'un hurdalardan haberi vardı" diye konuştu.

"Bana ev verin ben konuşmayayım"

Murat K.'nin iddiaları üzerine söz alan Serdar Aksoy avukatı ise "Murat K., bu olaydan önce 'Bana ev verin, ben konuşmayayım' diyerek şantajda bulunmuştur. Ben de buna şahidim" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporunun hazırlanması için duruşmayı erteledi.