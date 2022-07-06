Özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye edildi

Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama meydana geldi.

Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hastanenin içine yayılan dumanın tahliyesini yaptı.

Yatarak tedavi gören hastalar ile bebekler sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere gönderildi.

-"Çok şükür ciddi anlamda bir sıkıntı yok"

Vali Mahmut Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve AFAD İl Müdürü Davut Esen, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada can kaybının olmadığını söyledi.

İtfaiye, emniyet ve AFAD ekiplerinin yangını söndürmek için seferber olduğunu belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

"Yangın saat 16.00 civarında çıktı. Jeneratördeki bir arızadan dolayı daha sonra trafoya intikal ediyor ve patlama meydana geliyor. Yaklaşık 100 hastamızı, yardıma gelen ambulanslarla hem Mardin'imize hem de çevre illerimize gönderdik. Çok şükür ciddi anlamda bir sıkıntı yok. Buradaki yoğun bakımda tedavi gören vatandaşlarımızı devlet hastanelerimizde ve özel hastanelerimizde yoğun bakıma aldık, tedavileri devam ediyor. Hiçbir hastamızı kaybetmememiz bizi çok sevindirdi. Mardin'imize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle üzücü bir olayla karşı karşıya kalmayız."

Hastane Başhekimi Dr. Abdurrahim Bedir de dumandan ötürü tedbir amaçlı hastaları tahliye ettiklerini belirtti.

Tahliye edilen hastaların durumunun iyi olduğunu aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Şu anda tüm hastalarımız sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Hiçbir can kaybımız yok. Yaklaşık 30 bebek de tahliye edildi. Tüm hastalarımızın tedavileri sürüyor. Can kaybı olmadığı için mutluyuz."