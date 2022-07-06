Konya'da sağlık çalışanlarından Valiye alkışlı protesto

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, silahlı saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi'ne gelerek olay hakkında bilgi aldı.

VALİ ÖZKAN'A SAĞLIKÇILARDAN TEPKİ

Özkan daha sonra basın mensuplarına açıklama yapmak için hastane bahçesine çıktı. Doktorlar ve hastane personeli Vali Özkan ve beraberindekileri alkışlar eşliğinde yuhalayarak protesto etti. "Yönetim istifa" sloganları altında açıklama yapan Vali Özkan, "Hastanede bir hekimimiz görevinin başında, bir kişinin silahlı saldırısına maruz kalmıştır. Öncelikle saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimlerimize sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın." dedi.

"BİZLER 7-8 TEMMUZ'DA YASTAYIZ"

HekimSen Konya İl Temsilcisi Özlem Dallıgül de yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Hastanedeki güvenlik zafiyetine dikkat çeken Dallıgül şu ifadeleri kullandı:

* Her gün hayat kurtarmak için geldiğimiz hastaneler, mezarımız oluyor. Bugün bir AVM'yi içeride satılan bıçakla giremeyen vatandaş, devletin kurumuna elini kolunu sallayarak silahla girebiliyorsa, her şeye ayrılan bütçe hastane güvenliğini sağlamak için ayrılamıyorsa şapkasını önüne alıp düşünecek birileri var demektir.

* Bizler 7-8 Temmuz'da yastayız. Tüm yurtta iş bırakma kararı alınmıştır. Tüm hekim sendikalarıyla görüşüp, sonrasında yapılacak eylemleri planlayacağız. Bununla birlikte talep ettiğimiz önlemleri almayan sağlık müdürü, hastane yönetimini istifaya davet etmekteyiz. Talep ettiğimiz önlemler alınmazsa, alınana kadar gerekirse süresiz eylem kararı planlanacaktır.

2 GÜN POLİKLİNİKLER HİZMET VERMEYECEK

Öte yandan Konya Şehir Hastanesi polikliniğinde doktorlar iki gün iş bırakma kararı aldı. Hastane polikliniğinde iki gün hizmet verilmeyecek.