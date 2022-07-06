Yumurta fiyatlarına zam! Tanesi 2 TL'ye dayandı
Asgari ücrete yüzde 30'luk ara zam yapılmasının ardından birçok şeye olduğu gibi yumurtaya da zam geldi. Ara zammın ardından 30'lu yumurta 45 TL'ye yükseldi.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 06 Temmuz 2022 22:10
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30'luk bir ara zam yapıldığını duyurmuştu. Böylelikle asgari ücret 4.253 liradan 5.500 liraya yükselmişti. Çalışanlar tam sevinecekken fırsatçılar devreye girdi. Hem de öyle ki asgari ücret zammı açıklanacağı gün zamlar gelmeye başladı.
Dün çay ve ayçiçeği zammı fazlasıyla konuşulurken bugün zamlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; önceki fiyatıyla 30'lu yumurta ortalama 38 liradan satışa sunulurken bugün gelen zamla beraber 45 liraya yükseldi. Bu zamların marketlerdeki raflara daha fazla yansıması bekleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız